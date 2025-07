Confirman cuál será el rendimiento de Shadow Labyrinth en Switch 2

La primera semana de julio en cuanto a lanzamientos de juegos está algo floja, aunque es comprensible, dado que hace poco llegó Death Stranding 2: On The Beach y seguramente los publishers no quisieron comprometerse a quedarse eclipsados con el producto de Kojima Productions. Sin embargo, a partir de la segunda semana todo va a ir más fluido y uno de los títulos que llega a mediados es Shadow Labyrinth, el cual es una propiedad de Bandai Namco queriendo incursionar en los metroidvania.

Se ha confirmado que el juego funcionará a 60 cuadros por segundo y resolución 4K en Switch 2. Además, quienes adquieran el título en su versión para la híbrida actual podrán obtener una actualización gratuita al nuevo hardware, una medida que busca facilitar la transición entre generaciones sin costos adicionales para los jugadores. Shadow Labyrinth transporta a los usuarios a un planeta hostil repleto de laberintos y amenazas, donde un personaje llamado Puck, con claras referencias al universo de Pac-Man, será clave para sobrevivir y evolucionar. El juego mezcla acción, plataformas y una narrativa oscura que reinventa elementos clásicos de la historia arcade de Bandai Namco. El protagonista, Espadachín No. 8, se adentra en un entorno siniestro acompañado por Puck, con quien descubrirá poderosas armas, enfrentará enemigos formidables y desvelará los secretos del planeta. Las mecánicas del juego integran guiños evidentes a Pac-Man, como persecuciones, pasadizos estrechos, sonidos nostálgicos y hasta un jefe final que rinde homenaje al icónico G-HOST Bug. Más allá de su jugabilidad, Shadow Labyrinth busca conectar con la historia de la empresa a través de referencias que irán revelándose en los próximos meses. La compañía promete una experiencia que atraerá tanto a veteranos de los clásicos arcade como a nuevas generaciones, combinando lo familiar con una propuesta moderna y ambiciosa. Llegará el próximo 18 de julio. Vía: GN Nota del autor: Estaría bueno probar este título, sobre todo porque esos poderes de Pac-Man se ven interesantes. Habrá que esperar un poco más.