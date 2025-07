James Gunn encuentra a la próxima actriz de Wonder Woman

En estos momentos el universo de películas de DC está a nada de tener su reinicio y eso pasará con Superman, cinta a la cual se le ha hecho mucha promoción en el último año y en estos momentos ya tiene las expectativas para regresar a la marca de cómics a su era de grandeza. Sin embargo, no se pueden detener en dicho proyecto, ya que deben darle forma a La Liga de la Justicia, y eso implica tener nuevos actores para los roles estelares, pues los productores mencionaron que nadie repetiría roles, razón por la cual Henry Cavill, entre otros se quedaron fuera.

James Gunn ha iniciado una nueva etapa para el universo cinematográfico con el adiós definitivo de Gal Gadot como Wonder Woman. Tras su paso por el Snyderverse y una última aparición en The Flash, la actriz israelí deja atrás el rol mientras Warner Bros. redefine su estrategia de superhéroes para el futuro.

En una entrevista, Gunn reconoció públicamente la presión de los fans para elegir a una sucesora a la altura. Y aunque no ha confirmado nada de forma oficial, dejó entrever su interés por Adria Arjona, actriz con la que ya trabajó en The Belko Experiment. “Sería una gran Wonder Woman”, señaló el cineasta, recordando su amistad con Arjona desde hace años y alimentando así los rumores sobre una posible elección.

La actriz puertorriqueña ha ganado terreno con proyectos destacados en Andor: Star Wars, así como en películas como Hit Man, Parpadea dos veces y Frontera de fuego. Su creciente popularidad y su perfil actoral versátil la colocan como una fuerte candidata para encarnar a Diana Prince en la nueva visión.

Aunque aún no hay confirmación , todo apunta a que James Gunn ya ha iniciado conversaciones clave de cara al futuro del personaje. Wonder Woman, uno de los pilares de DC, busca una nueva voz y presencia en pantalla, y el nombre de Adria Arjona resuena con fuerza entre los seguidores y dentro del propio estudio. Habrá que esperar a nuevas entrevistas y demás.

Vía: VD

Nota del autor: Es raro, pero de las dos películas anteriores del personaje la primera no era muy mala y la segunda estuvo pésima. Entonces, quizá no debieron ser tan duros con Gal Gadot.