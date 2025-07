Después de una larga espera, la tercera temporada de Squid Game llegó a Netflix hace unos días, y los fans no están contentos con el final de esta historia. Como sucede en casi todas las conclusiones, los fans han señalado que esta serie concluye de una forma poco favorable para sus personajes. De esta forma, su creador por fin ha revelado qué lo llevó a tomar esta decisión.

SPOILERS DEL FINAL DE SQUID GAME

Si bien todo parecía indicar que el final le pondría fin a los juegos de la élite, no solo esto no sucedió, sino que Seong Gi-hun, el protagonista, muere para asegurar la vida de la jugadora 222, una bebé. De esta forma, muchos no estuvieron contentos con la forma en la que esta historia culmina. Al respecto, Hwang Dong-hyuk, creador de Squid Game, ha revelado que lo llevó por este camino en una entrevista con Variety:

“Cuando tenía una idea vaga sobre el tipo de historia que quería contar en las temporadas 2 y 3, en realidad tenía un final diferente en mente A medida que avanzaba en el proceso de escritura, mientras creaba a mis personajes y establecía los cimientos y la estructura de la historia, y a la vez que trazaba el mapa del arco de Gi-hun, me di cuenta de que esta no debía ser la forma en que terminara la historia y que este era un final mejor, o el final correcto, para este arco. Así que hubo un cambio muy drástico en el final en comparación a cuando solo tenía una idea vaga de la historia. En el final, Gi-hun toma una decisión, y originalmente, cuando solo estaba pensando hacia dónde me llevaría la historia, en realidad era exactamente la decisión opuesta”.

Pese a su mensaje anticapitalista, Netflix parece que no tiene comprensión lectora o simplemente no le importa, y veremos más de Squid Game en un futuro. Aunque la historia de Seong Gi-hun ha llegado a su fin, el gigante de streaming ya está pensando en un spin-off que se desarrolla en Estados Unidos, y el fenómeno cultural de esta obra ha dejado en impacto a nivel mundial. En temas relacionados, la serie rompe récords de audiencia. De igual forma, puedes conocer más sobre la tercera temporada aquí.

Vía: Variety