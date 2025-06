Veterana de Microsoft dice que el hardware de Xbox ha muerto

En esta era de los videojuegos, muchos jugadores ya no le tienen demasiada fe a la franquicia de Xbox, y eso se debe a que ya no le dan la gran importancia a los juegos como en generaciones anteriores, incluso se han compartido sagas icónicas como Gears of War que se pensaba nunca llegarían a PS5. Y a pesar de todo, confirmaron que todavía habrá consolas en el futuro, lo cual no tiene convencido a la gente, incluso a quienes trabajaron en la compañía en su momento.

Laura Fryer, una de las figuras clave en la creación de la marca de juegos, ha hecho fuertes declaraciones sobre el rumbo actual de la misma. En un reciente video, la desarrolladora expresó su decepción con el panorama, cuestionando la falta de claridad en su estrategia de hardware. Para Fryer, el camino que está tomando la compañía indica una retirada progresiva del mercado de consolas físicas. Fryer criticó particularmente la colaboración con ASUS y su consola portátil ROG Ally, señalando que “literalmente no hay ninguna razón para comprarla” y sugiriendo que Xbox parece no tener intención, o capacidad, de lanzar nuevo hardware propio dejando claro que “ha muerto”. En su opinión, esto representa una lenta desaparición de todo el valor que el equipo original ayudó a construir con consolas como la original y 360. Según Fryer, Microsoft ahora apuesta principalmente por su servicio Game Pass, lo cual le parece comprensible desde un punto de vista comercial, pero preocupante a largo plazo. Aunque reconoce el éxito de títulos como Oblivion Remastered, advierte que la dependencia de remasterizaciones y juegos antiguos refleja la falta de propuestas frescas que mantengan vivo el interés del público. Con el 25º aniversario de Xbox cerca, Fryer se pregunta qué grandes novedades prepara la empresa y si será capaz de recuperar la visión y el impacto que alguna vez tuvo. Mientras tanto, el debate sobre el futuro de la empresa continúa, entre quienes celebran su expansión digital y quienes lamentan la aparente pérdida de identidad como fabricante de consolas. Vía: IGN Nota del autor: La marca tiene que recuperarse para la siguiente generación, aunque nos queda claro que las exclusivas ya no existen realmente.