Con la llegada de los juegos de GameCube al Switch Online de Switch 2, queda claro que Nintendo sigue haciendo lo posible para ofrecer experiencias retro en sus plataformas modernas. De esta forma, los fans han encontrado la siguiente selección que llegará a la aplicación de N64, en donde dos amados títulos de esta generación hacen acto de presencia.

Recientemente, varios fans analizaron el video de actualización de N64 para Switch 2, el cual confirmó el filtro de CRT para la nueva consola, y descubrieron que en fondo aparecen las portadas de Donkey Kong 64, Forsaken 64, Glover y Super Smash Bros., títulos que hasta el día de hoy no han sido confirmados por Nintendo.

I started hunting with my Discord for what games Nintendo "accidentally" spoiled with the May NSO update video and this is what we have so far. Still trying to compare box arts, but this is what we have so far!! pic.twitter.com/V5IGDsaPFI

— Risa | Kuni 🍀😈 VTuber (@ImakuniVT) July 6, 2025