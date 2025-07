Crunchyroll muestra cuáles son sus próximos estrenos

Las plataformas de streaming ya son algo muy común para el consumidor promedio, pero muy pocas hay que se dediquen a un solo tipo de contenido, y una de las más famosas dentro de esas empresas es Crunchyroll, la cual solo tiene disponible series, películas y más material de anime. Y ahora que se ha llevado a cabo una nueva expo importante del medio, la compañía reveló noticias que emocionarán a quienes no dejan de pagar su membresía mensual.

La empresa sorprendió durante su panel en la Anime Expo 2025 con una avalancha de anuncios. El más destacado fue el regreso oficial de Black Clover, que estrenará una nueva temporada producida nuevamente por Studio Pierrot. Además, se confirmó la adaptación animada de Daemons of the Shadow Realm, la más reciente obra del aclamado mangaka Hiromu Arakawa, creadora de Fullmetal Alchemist.

La plataforma también presentó nuevos tráilers y confirmó futuras incorporaciones a su catálogo. Entre ellas se encuentran la cuarta temporada de Re:ZERO, que llegará en 2026, la tercera temporada de Mushoku Tensei, así como nuevas entregas de Classroom of the Elite: 2nd Year, Tojima Wants to Be a Kamen Rider, You and I Are Polar Opposites y la serie de fantasía oscura Sentenced to Be a Hero.

Uno de los momentos más aplaudidos del panel fue la presentación del primer tráiler de la segunda temporada de Frieren: más allá del final del viaje, que confirmó su estreno global para enero de 2026. En el escenario estuvieron presentes el actor Chiaki Kobayashi, el productor Yuichiro Fukushi y el compositor Evan Call, quienes compartieron anécdotas y detalles sobre la producción.

Con esta apuesta por grandes títulos y nuevas producciones, Crunchyroll refuerza su posición como la principal plataforma de anime a nivel mundial. Los anuncios dejan claro que los próximos años estarán marcados por estrenos de alto nivel que buscan satisfacer tanto a los fans veteranos como a nuevos espectadores.

Vía: CR

Nota del autor: Por ahora a mí no me interesan los nuevos lanzamientos. Pero los fans de Black Clover seguramente están contentos.