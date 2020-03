Review – Doom Eternal

DE VUELTA AL INFIERNO

Pocos juegos en esta industria tiene el impacto, pedigree y legado del que puede presumir DOOM. El 2016 nos trajo un título que revivió esta franquicia de la mano de Bethesda, demostrando que pertenecía más con ellos que con Activision.

Lo grotesco de acabar con demonios avanzando como una fuerza imparable es la esencia de DOOM. Es un juego frenético, violento y que no se avergüenza de usar imágenes controversiales .

DOOM Eternal, la nueva entrega de Id Software, pretende cumplir con esto y agregar al estilo que ya conocemos. Estaba ansioso desde el anuncio por poner mis manos encima de este título y controlar a este bólido llamado Doomguy a través de niveles llenos de demonios, fuego y música increíble. Después de poco más de 20 horas de juego, aquí está mi reseña de DOOM Eternal.

UN VIAJE MÁS PROFUNDO

Decir que nadie juega DOOM por su historia es un argumento con el que tal vez la gran mayoría estaríamos de acuerdo. DOOM 2016 nos dio una cantidad justa de diálogos y eventos para entender qué es lo que nuestro protagonista hacía acabando con demonios sin descanso. Pero en DOOM Eternal, este es una de los apartados donde Id Software decidió no solo dar un poco de detalle. No, en esta ocasión contamos con una gran cantidad de historia, de eventos y sus explicaciones.

Algo que inmediatamente me sorprendió es que el juego cuenta ahora con cinemáticas. Pero no te preocupes, no es el caso de DOOM 3, no rompen el ritmo del juego, están muy bien colocadas y en el centro de toda la narrativa esta nuestro mata demonios favorito. El juego continúa donde nos quedamos en la entrega anterior, esta vez entramos más en las profundidades del infierno y los elementos que juegan parte de la invasión que se está llevando a cabo en la tierra. Nuestro objetivo es claro, acabar con dicha invasión y con todos los demonios. Pero esto no será una tarea fácil de ejecutar, ni tampoco de contar. No esperaba que este título contara con una historia tan extensa, con tantos detalles de lore en su codex y sobre todo que me atrapara. Pero tanto la manera de contarla, como la calidad de las cinemáticas, en las cuales el Doom Slayer mantiene esa personalidad que lo caracteriza, son una excelente adición a este título.

En DOOM Eternal vamos persiguiendo la invasión demoníaca por diferentes ubicaciones desde nuestra Fortress Of Doom, la nave de Doom Slayer, una fortaleza que bien puede competir con un Destroyer de Star Wars, pero que solo tiene 1 arma, su conductor. Para esta tarea nos haremos de un arsenal de armas tanto las que ya conocemos, como de nuevas adiciones que harán esta carnicería algo increíble.

No quiero decir mucho para no generar algún spoiler, pero si te puedo decir que este es un agregado que me sorprendió y agradó mucho.

DANZA BRUTAL

Moverse en las profundidades del infierno nunca fue tan divertido. Y en esta ocasión nos transportan también a la tierra, donde la presencia demoníaca hace notar sus estragos. Sinceramente no había mucho que hacer para pulir el movimiento, retroalimentación que daba el atacar a tus enemigos, y la velocidad brutal con la que el título del 2016 se presentó. O al menos eso pensaba hasta que puse mis manos sobre DOOM Eternal. Si bien el juego anterior contaba con verticalidad, en esta ocasión contamos con nuevos elementos que nos ayudan a llevar la aún más allá. La inclusión de el dash doble, el cual se puede ejecutar para esquivar ataques enemigos como para extender el alcance de tu brinco trae una dimensión diferente al movimiento, permitiendo que los combates con cantidades grandes de enemigos sean hasta cierto punto más fáciles de sobrellevar, pero también más dinámicos.

Si a esto sumamos una serie de tubos que sobresalen de las estructuras, los cuales puedes usar para balancearte y resetear tu doble brinco y dash, obtenemos secuencias de combate donde el movimiento es crucial y al que se le han agregado capas que lo hacen más divertido. Pero estos elementos son explotados al máximo fuera de combate, si bien dentro de la batalla son útiles, fuera de ella crearon muchísimas posibilidades para movimiento y aumentaron considerablemente la verticalidad del juego.

Aparte de este doble brinco, dash y tubos, contamos con paredes por las cuales podemos escalar para poder alcanzar otras zonas. Esto trae consigo secciones donde el movimiento aéreo es otro aspecto que dominar para poder avanzar a través de las diferentes zonas donde se libra nuestra batalla. Si bien DOOM de 2016 existió como un FPS con aspectos de plataforma, en esta ocasión tenemos un juego de plataforma con disparos, ambos elementos forman parte esencial del diseño y del disfrute de este título y la danza entre el caos de la batalla y lo fluido de brincar y trepar esta muy bien balanceada y cambia esos momentos de transición entre combates de la entrega pasada, donde no sucedía nada, por zonas de plataformas muy disfrutables. Algo que se me pasaba mencionar y no puedo pasar por alto es la super shotgun, que tiene ahora un gancho que te puede ayudar a agarrarte de un enemigo y ya sea ir hacia el o utilizarlo para balancearse e impulsarte para alcanzar otro lugar. Esta mecánica es muy divertida de utilizar, sobre todo en los Cacodemon.

Este nivel de verticalidad ayudó para que los secretos esparcidos dentro del mundo contarán con requisitos un poco más complejos para poder desbloquearlos. Ya que habrá algunos donde debes de ejecutar una serie de comandos con precisión para lograr tu objetivo.

Si hablamos de lo que nos ayuda a abrirnos camino entre las hordas de demonios, en esta ocasión contamos con más herramientas a nuestra disposición. Las armas que ya conocemos están de vuelta y cuentan con un nivel de personalización muy parecido al anterior. Cada una de ellas tiene 2 aditamentos entre los que puedes cambiar con solo presionar un botón. Por ejemplo, la escopeta tiene una granada y fuego automático. El rifle de asalto una mira para potentes disparos de precisión y un lanza misiles. Aparte de un pequeño árbol con el que cada arma cuenta para mejorar la velocidad de recarga, el tiempo de enfriamiento, entre otras cosas que desbloqueas con puntos de armas obtenidos al acabar con enemigos. Una vez adquiridos los aumentos se desbloquea un nivel de maestría que básicamente son retos para poder incrementar las propiedades de tu arma Uno de ellos, por ejemplo, se desbloquea al ejecutar 50 ejecuciones con headshots.

La variedad de armas es crucial para poder terminar con algunos combates ya que hay enemigos que cuentan con algunas debilidades que requerirán el uso exclusivo de alguna de ellas, o que presentan una debilidad superior a alguno de sus aditamentos.

Aparte de las mejoras de tus armas, las mejoras de nuestro traje están de vuelta y debes de decidir el efecto que quieres que tengan en tu modo de juego. Estas se logran a través de los cristales centinela, que encontrarás en los niveles y cada mejora trae un aumento a las propiedades ya sea de salud, armadura o capacidad de carga de munición, con un efecto pasivo extra. ¿Quieres ser un tanque, hacer mucho daño o ser veloz?, aquí es donde podrás lograrlo.

Aparte, tenemos también las runas, estas traen consigo un efecto que puede varias desde alentar el tiempo al apuntar mientras estás en el aire o ganar un boost de velocidad de movimiento después de ejecutar un glory kill, a porque claro que las ejecuciones siguen presentes y son grotescas y violentas.

Pero ahí no acaban las mejoras que puedes hacer a tu personaje, dentro de los secretos o extras de cada nivel están los puntos de traje, los cuales te ayudan a desbloquear mejoras extras del traje que reducen tu daño a explosiones, o ayudan a aumentar las capacidades o daño de tus habilidades secundarias o reduce tu vulnerabilidad hacia daños ambientales.

Para descubrir toda esta serie de objetos podrás hacer uso de tu mapa, que sigue siendo representado de manera tridimensional y te dice dónde está cada elemento, siempre y cuando hayas encontrado la terminal para descargar la información necesaria. Hay secciones donde tienes que resolver algunos acertijos, pero el nivel de complejidad de ellos no es muy elevado, se sienten más como un requisito y recaen generalmente en las mismas mecánicas, el haber extendido esto hubiera elevado la calidad de diseño de niveles considerablemente, los existentes cumplen con su objetivo sin ser realmente interesantes.

Como puedes ver existe un nivel más profundo que en la entrega anterior en cuanto a personalización y mejoras. Todos estos elementos suman para crear un sistema de combate más complejo que es aprovechado por los nuevos enemigos de una muy buena manera y del cual tus elecciones podrían ser la clave entre hacer todo más sencillo. Si decides sabiamente.

Y hablando de cosas sencillas, este juego no lo es. Si bien en cualquier dificultad te hace sentir como una fuerza brutal. En las dificultades más altas los combates con varios enemigos son un reto considerable. Esto gracias a una inteligencia artificial mejorada, donde los enemigos realmente se siente que quieren acabar contigo y no van corriendo solo detrás de ti, si no tratan de adivinar tu ruta e interceptarte, sobre todo los demonios pesados.

El manejo de salud y munición se hace de una excelente manera ya que puedes usar tu moto sierra para acabar con enemigos menores que andan deambulando por el escenario para recargar tu salud y municiones en cierta medida o utilizar tu lanzallamas para hacerlos arrojar escudo.

Con estos elementos, DOOM Eternal a mejorado el ya increíble sistema de combate con el que ya contaba, hace de este un título que se juega de una manera fenomenal y nunca te aburre, incluso cuando tengas que reintentar varias veces una misma sección.

BELLEZA EN LO GROTESCO

En el departamento visual DOOM Eternal es un juego muy bien logrado. Gracias a la variedad de escenarios que permite su historia, podemos apreciar distintos tipos de arquitecturas y condiciones ambientales. Desde una destruida tierra, zonas con un estilo gótico y por supuesto el infierno, además de otra que no mencionaré porque podría ser decirte algo de la historia pero que contrasta con las ya mencionadas. La paleta de colores permanece en un lugar familiar, naranjas, rojos y tonos oscuros con un contraste notorio en las zonas de interés. El diseño de los personajes es increíble, estas se hacen notar sobre todo en los nuevos enemigos que el juego avienta en tu camino. DOOM Eternal es un juego más colorido que DOOM 2016, pero la dirección de arte de este título asegura que no se comprometa la calidad visual, ni ambientación que esperamos de esta franquicia.

En cuanto a desempeño, la versión que jugué fue la de PC y la verdad me sigue sorprendiendo lo increíble del trabajo de Id Software con su motor Id Tech, que en este título estrena su séptima versión. La optimización es buenísima, en ningún momento vi problemas de congelamiento, caída grande de cuadros o popping de texturas. Cabe mencionar que jugué el título en una PC de gama Alta, pero si experimentaste DOOM de 2016 de una manera fluida, no veo porque no podrías experimentar este titulo de la misma manera con los ajustes necesarios.

En cuanto a consolas, el título corre a 1800p en Xbox One X y a 1440p en PS4 Pro, ambos re-escalados a 4k. En las consolas base el PS4 logra 1080p y el Xbox One escala 900p a 1080p. Todas las versiones apuntan a los 60fps. Ya les estará contando Defa como se mueve en Playstation en unos días.

Sonoramente el juego es una tremenda delicia, desde lo grotesco de los efectos de sonido de las ejecuciones, las bien logradas explosiones y efectos de sonido en general. Y la cereza en el pastel que es el soundtrack, de nuevo compuesto por Mick Gordon que acompaña de una manera excelente todas y cada unas de las escenas de este título. El juego cuenta con doblaje al español latino y de España, aunque personalmente preferí jugarlo en el idioma original, como la gran mayoría de los títulos, pero si tu prefieres el doblaje la opción está disponible.

Algo que no cubrimos en esta reseña es el multiplayer ya que este se liberará el día de lanzamiento, seguro ya les contaremos después lo que nos parece. Así que estén pendientes.

Rindiendo honor a un legado

DOOM Eternal es un digno sucesor de una increíble entrega. Demuestra que esta franquicia aún tiene mucho que entregar y el talento que Id Software mantiene dentro de sus paredes se plasma en este título. Estamos ante un digno contendiente a juego del año y que cae en un buen momento, ya que Bethesda había estado tomando decisiones no muy sabias con sus franquicias. Este título no incluye microtransacciones, ni nada es esas prácticas que el publicador estaba poniendo en sus juegos. Lo cual sé será algo agradable para muchos. Un juego que ya terminado, aún me quedan coleccionables por encontrar y documentos del codex que encontrar y sinceramente esta no va a ser la primera ni última vez que lo voy a pasar.