Se lanza nuevo tráiler del DLC de Dragon Ball Z: Kakarot de Daima

El DLC, titulado Adventure Through The Demon Realm Part 1, estará disponible a partir del 17 de julio de 2025 y adaptará los eventos de la nueva serie animada donde Goku y compañía se enfrentan a un mundo desconocido y lleno de peligros.

En este primer capítulo, los jugadores acompañarán a Goku, Kaio-sama, Panzy y Glorio mientras atraviesan el Tercer Mundo Demoníaco en busca de las Esferas del Dragón. Esta nueva región presenta paisajes completamente originales, como islas flotantes y criaturas nunca vistas, además de una atmósfera volcánica que impide volar libremente. Para facilitar la exploración, se ha añadido una nueva mecánica de viaje rápido.

Aquí el video:

El contenido no solo se enfoca en la narrativa, también amplía la jugabilidad. Los jugadores podrán encontrar cofres ocultos, coleccionables y misiones secundarias llamadas Rumores del Mundo Demoníaco, que brindarán recompensas y profundizarán en el lore de esta dimensión. Esta parte del DLC destaca por su enfoque en la aventura y el descubrimiento, al tiempo que mantiene los elementos clásicos del RPG de acción.

Finalmente, los combates estarán a la altura de lo que se espera de la franquicia. Kakarot integrará enfrentamientos intensos contra criaturas como trolls y goblins, además de enfrentamientos clave con personajes como Glorio y los guerreros del Castillo Kadan. Todo con un estilo visual y ritmo que busca capturar la esencia de Daima.

Dragon Ball Z: Kakarot en su versión base está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch y PC.

Vía: IG

Nota del autor: Me gustaría jugar este DLC, pero no he probado ni el juego normal, así que debería empezar por ahí antes de saltar a lo nuevo.