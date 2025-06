Jujutsu Kaisen tendrá un evento especial muy pronto

Aunque ya no tiene el mismo impacto como hace dos años atrás, la franquicia de Jujutsu Kaisen sigue teniendo su importancia en el mundo anime, pues en su momento terminó el manga y ahora solo queda la adaptación animada que se presume cerrará con broche de oro. Y antes de que la tercera sea liberada de manera oficial, se dio a conocer un evento que los fanáticos de esta historia y personajes no querrán perderse.

La popular serie alista su regreso, y todo apunta a que su fecha de estreno será revelada muy pronto. Tras meses de silencio, se ha confirmado que el show tendrá presencia en la Anime Expo de Los Ángeles el próximo 6 de julio, donde MAPPA llevará a cabo un panel especial que podría incluir grandes sorpresas para los fanáticos.

El evento contará con la participación del elenco de voces original, lo que ha elevado las expectativas sobre una posible presentación oficial del tráiler o el anuncio definitivo de la nueva temporada. Esta actividad se enmarca en la promoción actual de Jujutsu Kaisen Movie: Hidden Inventory/Premature Death, que ya se encuentra en cartelera en Japón y profundiza en el pasado de personajes clave como Satoru Gojo y Suguru Getō.

La tercera temporada retomará la historia justo después del arco de Shibuya, con el regreso de Yuta a Japón y su polémica misión de eliminar a Yuji Itadori. Esta nueva etapa adaptará el “Culling Game” o “Juego del Sacrificio”, considerado uno de los arcos más intensos y oscuros del manga creado por Gege Akutami.

Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta de estreno, los seguidores esperan que la temporada 3 llegue durante 2025 a plataformas de streaming. Con un nuevo nivel de acción y drama por delante, Jujutsu Kaisen se prepara para sacudir nuevamente la escena del anime.

Vía: VD

