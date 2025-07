Nintendo Switch 2 sube de precio en ciertas regiones

El mundo ya tiene en su posesión a Switch 2 desde hace más de un mes, nueva consola de Nintendo que está sorprendiendo a propios y extraños, esto gracias a los nuevos videojuegos que están lanzando como Mario Kart World, y también las funcionalidades de hardware donde resalta el uso del Joy-Con al estilo mouse. Aunque el tema del precio ha sido un problema desde el primer minuto, ya que muchos lo consideraron alto, y si ya molestaba eso, hay una región que se enojará más.

La empresa de Japón ha anunciado un aumento en el precio en Arabia Saudita, una medida que responde a las condiciones del mercado global, según confirmó su distribuidor oficial en la región, Advanced Initiative Company (AIC). A través de su sitio web, AIC detalló que el nuevo precio regirá a partir del 8 de julio de 2025.

La consola pasará de costar 1.999 riyales saudíes (alrededor de $533 dólares) a 2.149 riyales (aproximadamente $573 dólares). Del mismo modo, el paquete que incluye Mario Kart World también experimentará un incremento, quedando en 2.349 riyales. La empresa aclaró que este ajuste afecta únicamente al modelo de Switch 2, sin cambios en los precios de los juegos, accesorios ni otras versiones de la consola.

AIC enfatizó que la decisión no obedece a políticas específicas del país ni a problemas de suministro local, sino que refleja el impacto de factores económicos globales. La compañía también reafirmó su compromiso con la comunidad gamer saudí, asegurando que continuará trabajando para mejorar la experiencia de los usuarios en la región.

Este cambio representa uno de los primeros aumentos oficiales en el precio de Switch 2 desde su lanzamiento. Aunque los ajustes de precio en dispositivos electrónicos no son inusuales ante las fluctuaciones del mercado internacional, el caso saudí podría marcar una tendencia si otras regiones enfrentan condiciones similares. Se recomienda a los consumidores consultar la Saudi Store para información actualizada sobre disponibilidad y precios.

Vía: GI

Nota del autor: Aquí no sorprendería que suba aún más si el dólar no se mantiene estable. Siento que es muy cara, pero no hay mucha opción tampoco.