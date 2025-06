Nintendo revela precios para las reparaciones de Switch 2

Después de mucha espera, Switch 2 finalmente es una realidad, consola de Nintendo que en estos momentos está causando furor, pues supone el siguiente paso en cuanto a nuevos videojuegos y también una función de los Joy Con que jamás se había visto antes. Sin embargo, los percances no pueden faltar, y puede que algunos hayan tenido accidentes físicos con su dispositivo, y para fortuna de aquellos, la empresa de color rojo ya tiene la solución.

La empresa ha dado a conocer los precios oficiales para reparar la nueva consola y sus accesorios, y como era de esperarse, el costo refleja el incremento en el valor del sistema respecto a su antecesora. Aunque la consola cuenta con una garantía limitada de un año, fuera de ese periodo los usuarios deberán pagar por las reparaciones, cuyo precio dependerá del tipo de daño.

Por ejemplo, si el Switch 2 sufre afectaciones por agua, la reparación de la consola puede alcanzar los $179 dólares. Otros elementos también tienen precios específicos: el dock se repara por $66 dólares, la cámara por $30, el adaptador de corriente por $18 y el control Pro por $48 dólares.

Una excepción importante son los Joy-Con 2, cuya reparación será completamente gratuita. Aunque esto parece ser una ventaja para los usuarios, también genera preocupación debido al antecedente de la Switch original, en la que las reparaciones gratuitas respondían a fallas generalizadas como el llamado “drift”.

Nintendo no ha explicado si esta política responde a una posible vulnerabilidad o si simplemente busca brindar una mejor experiencia de servicio. Por ahora, los usuarios pueden estar tranquilos de que, al menos por ese componente, no tendrán que asumir costos adicionales. En el caso de latam, deben acudir con la distribuidora, la cual no es la oficial en teoría, sino un tercero.

Vía: Gonintendo

