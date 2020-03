¡Es oficial, Sony revelará el PlayStation 5 y su arquitectura mañana!

La espera por fin ha terminado. El día de mañana, 18 de marzo, el PlayStation 5 será revelado. La cuenta oficial de Twitter de PlayStation ha revelado que esta presentación se llevará a cabo a las 10:00 am (hora de la Ciudad de México). Mark Cerny, arquitecto principal de PlayStation 4, PlayStation Vita y PlayStation 5, será el encargado de este evento.

Tomorrow at 9am Pacific Time, PS5 lead system architect Mark Cerny will provide a deep dive into PS5’s system architecture, and how it will shape the future of games.

