Así es cómo debes limpiar y desinfectar tus consolas y aparatos electrónicos

Conforme los casos del virus COVID-19 siguen en aumento, es necesario mantener la calma y realizar una serie de prácticas para evitar el posible contagio. Desde evitar las grandes reuniones, hasta lavarse las manos constantemente. Durante este periodo de home office, suspensión de labores y clases, es necesario mantener nuestras consolas y accesorios tecnológicos limpios constantemente.

Sin embargo, antes de gastar todo tu gel antibacterial en tu PS4, será mejor que tomes nota de las recién actualizadas guías de limpieza de Apple. Aunque este documento está enfocado en los productos de la compañía de la manzana, las recomendaciones de la gigante tecnológica se pueden aplicar en todos los dispositivos electrónicos.

Para empezar, no apliques un limpiador directamente sobre ningún producto. Además, antes de limpiar cualquier cosa, debes asegurarte de que todo esté apagado y no tenga una conexión a una fuente eléctrica. Necesitarás obtener un Windex multiusos que esté claramente marcado como desinfectante. En general, las botellas que dicen “mata el 99.9% de los gérmenes” caen bajo este parámetro. Cualquier producto que no tenga esa etiqueta probablemente sea un simple limpiador.

Si estás buscando específicamente desinfectantes que funcionan contra el SARS-CoV-2, la cepa del coronavirus que causa el COVID-19, consulta a la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Es una lista algo extensa, pero principalmente podrás reconocer dos nombres de manera instantáneamente: Clorox y Lysol.

Evita usar el limpiador de manera directa en las pantallas o en las consolas, en su lugar, utiliza un pañuelo para esparcir de mejor manera todo el líquido limpiador. Si no tiene toallitas o limpiadores a mano, puedes hacer un sustituto con bastante facilidad. Todo lo que necesitas es una botella de peróxido de hidrógeno aprobado por la EPA y algunas toallas de papel suave. Sin embargo, considera que las toallas de papel abrasivas pueden dañar las pantallas táctiles. De preferencia, que la toallita improvisada esté húmeda y no gotee.

De acuerdo con Apple, el tallar de manera excesiva puede dañar cualquier dispositivo. La gente de Lysol dice que solo necesitas frotar la superficie. Tu objetivo debería ser simplemente humedecer la superficie lo suficiente para que el desinfectante pueda hacer su trabajo. Para limpiar esos puntos difíciles de alcanzar, como la parte inferior de un joystick o los bordes de un D-pad, envuelva una toallita alrededor del borde de un cotonete. Esto le dará precisión, incluso para las partes más frustrantes.

Listo, ahora podrás gozar de todas tus consolas y dispositivos electrónicos sin la preocupación de contraer el infame coronavirus. Ahora sólo depende de ti seguir el resto de las normas de salubridad brindadas actualmente.

Vía: Apple