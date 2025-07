Nintendo elimina los cupones digitales del Switch

Durante la pasada generación, Nintendo introdujo un sistema de cupones para todos los usuarios de Switch Online. Esto permitía comprar, o canjear, juego digitales a un precio que salía más barato al final del día. Lamentablemente, la Gran N ha confirmado que esto llegará a su fin en un futuro.

Por medio de un comunicado oficial, Nintendo ha confirmado que dejarán de vender cupones para el Switch el próximo 30 de enero del 2026, terminando uno de los programas más amados de los usuarios. Notablemente, todos los cupones que tengas tienen vigencia de un año. Esto significa que, si adquieres uno de estos váuchers el último día posible, podrás utilizarlo hasta el 30 de enero del 2027.

Los cupones para juegos de Nintendo Switch se podrán comprar hasta el 30 de enero de 2026 a las 11:59 p.m. (hora del Pacífico). Los suscriptores activos de Nintendo Switch Online pueden canjear cupones válidos dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de compra. Más… — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) July 10, 2025

Junto a esto, se ha confirmado que Nintendo tiene la intención de agregar más juegos de Switch a este servicio a lo largo del 2026. Para aquellos que nunca utilizaron este programa, este es un beneficio para los usuarios de Switch Online, quienes pueden comprar dos cupones canjeables por títulos de la consola híbrida por solo $2,379 pesos.

Esto significa que puedes conseguir juegos como The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom o Xenoblade Chronicles X Definitive Edition a un menor precio de lo que usualmente cuestan en la eShop. Lamentablemente, Nintendo confirmó que este programa no iba a regresar para el Switch 2, y ahora le han puesto un final definitivo, algo que ha decepcionado a más de un fan.

Recuerda, los cupones de Switch ya no se venderán a pastor del 30 de enero del 2026. En temas relacionados, el Switch 2 sube de precio en algunas regiones. De igual forma, subastan el Switch 2 dañado por GameStop.

Nota del Autor:

Queda claro que Nintendo quiere dejar de lado todos los beneficios digitales que antes ofrecía. Además de los cupones, recordemos que las monedas doradas han quedado en el pasado. No hay una verdadera razón para eliminar esto, más allá de que Nintendo no quiere que el público consiga juegos gratis o a precios reducidos.

Vía: Nintendo