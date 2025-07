Fist of the North Star, o Hokuto no Ken, es uno de los animes y mangas más icónicos de este medio de entretenimiento. Considerando que el próximo año se celebrará su 40 aniversario, un nuevo anime ya está en desarrollo. Sin embargo, el primer tráiler de esta adaptación ha decepcionado a más de un fan, y es que en lugar de animación tradicional, vemos una producción que usa por completo el CGI 3D.

Durante Anime Expo se dio a conocer el primer tráiler del nuevo anime de Fist of the North Star, el cual llegará el próximo año. Aunque muchos estaban emocionados, este sentimiento se transformó en decepción una vez que el avance llegó a las manos de todos los usuarios, quienes rápidamente expresaron su descontento con el uso del CGI.

Por medio de redes sociales, miles de fans han señalado que el nuevo anime de Fist of the North Star no le rinde honor al trabajo original, puesto que la animación CGI evita que la adaptación sea tan expresiva y dinámica como lo fue incluso el anime original de 1986. Muchos han llamado a la cancelación de este proyecto, mientras que otros no han tardado en culpar a la animación.

Si bien es cierto que la animación por CGI no tiene una reputación positiva en la comunidad de anime, con Berserk de 2016 siendo uno de los mejores ejemplos del porqué este estilo no es bueno para el medio, también es cierto que hay obras como Beastars y Trigun Stampede que demuestran el potencial de este estilo de animación.

Por el momento, solo nos queda esperar para ver si el nuevo anime de Fist of the North Star está del lado de Berserk de 2016 o de Trigun Stampede, y no tendremos una respuesta hasta el próximo año. En temas relacionados, hay malas noticias para el anime de Jujutsu Kaisen. De igual forma, este es el tráiler de Demon Slayer: Infinity Castle en español.

Vía: Vandal