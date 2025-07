Jugador es baneado por usar juegos de segunda mano en Switch 2

Un usuario fue baneado tras intentar jugar títulos de segunda mano comprados a través de Facebook Marketplace, lo que ha generado inquietud sobre las políticas de control de contenido en la nueva consola. El incidente ocurrió cuando el jugador intentó descargar actualizaciones para los cartuchos y fue vetado de forma inmediata, aparentemente por sospecha de piratería. Según el testimonio compartido en Reddit por el usuario dmanthey, el problema se resolvió tras contactar con el soporte de Nintendo y presentar evidencia de la compra legítima de los juegos, incluyendo capturas de las publicaciones en Marketplace y fotos de los cartuchos físicos. El servicio técnico desbloqueó su consola tras verificar la información, pero el caso deja dudas sobre los riesgos para quienes adquieren juegos de segunda mano. Nintendo ya había generado controversia por su capacidad de inutilizar la Switch 2 si detecta los mencionados cartuchos modificados o piratas, y este nuevo episodio refuerza la percepción de una política agresiva para evitar cualquier forma de contenido no autorizado. Aunque no se trata de una práctica extendida, sí refleja una postura de vigilancia estricta que podría impactar a quienes prefieren el formato físico. A pesar de que la empresa está empujando con fuerza el modelo digital en su nueva consola, los juegos físicos siguen siendo muy populares entre sus usuarios. El caso ha reavivado el debate sobre el derecho a la reventa y la compatibilidad entre generaciones, así como los riesgos de ser penalizado injustamente al usar juegos legales comprados fuera de tiendas oficiales. Vía: MCU

Nota del editor: Con Switch 2 ya me está dando miedo de respirar como usuario. Espero que al poner el cartucho de Donkey Kong Bananza no me baneen.