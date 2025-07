¿Cuánto paga Microsoft por tener Xbox Game Pass lleno de juegos?

En estas últimas semanas, Microsoft se ha llevado la atención del mundo del gaming pero no por buenas razones, dado que se llevaron a cabo muchos despidos dentro de la empresa, incluyendo estudios cerrados en su totalidad y juegos cancelados de manera definitiva. Y eso no es todo, ya que salió a la luz que después de todo Xbox Game Pass no es viable del todo, donde hasta se mencionó el dinero que gastan de manera frecuente para tener el servicio lleno de títulos de terceros y AAA.

Un exdirectivo ha revelado detalles clave sobre las millonarias inversiones que realiza la compañía para nutrir este servicio. Iain MacIntyre, quien hasta hace poco fue gerente senior de desarrollo de negocios en la división de juegos compartió en su perfil de LinkedIn que los acuerdos con estudios independientes arrancan desde los $50,000 dólares por título.

Para juegos de alto presupuesto, las cifras se disparan más. Según MacIntyre, la inclusión de títulos AAA en el servicio puede costar hasta $50 millones de dólares, o incluso más en ciertos casos. Estos datos reflejan el enorme gasto que representa mantener una biblioteca atractiva dentro del modelo de suscripción.

El modelo de Xbox Game Pass ha sido objeto de debate en la industria. Algunos desarrolladores han calificado la estrategia como “insostenible” y “dañina para el mercado”, mientras que Microsoft defiende su rentabilidad, destacando que sus propios juegos están disponibles desde el día uno sin afectar negativamente al servicio.

A pesar de las críticas, sigue siendo uno de los pilares del ecosistema Xbox. La plataforma contaba con 34 millones de suscriptores en febrero de 2024, una cifra que el propio MacIntyre menciona como prueba del éxito moderado del modelo, aunque los recientes recortes en la división dejan interrogantes sobre su futuro. A eso se suma, que no han podido crecer estos números.

Vía: 3DJ

Nota del autor: Esperemos que haya alguna forma de que se estabilicen, después de todo es una de las tres grandes compañías de la industria.