Habrá un PS5 especial de Ghost of Yōtei

Ghost of Yōtei está a solo unos meses de distancia. Si el trabajo de Sucker Punch te interesa, pero no tienes en donde jugarlo, estás de suerte. Como parte del State of Play del día de hoy se confirmó que un PlayStation 5 Edición Especial de Ghost of Yōtei ya está en camino, con todo y su respectivo DualDense.

Como parte de los anuncios del día de hoy, se confirmó un PlayStation 5 Slim Edición especial de Ghost of Yōtei, el cual nos presenta con placas en color dorado o negro que forman la imagen del monte Yōtei. Junto a esto, el paquete también incluye un DualSense que nos muestra a Atsu, la protagonista, en el touch pad. Por si fuera poco, se incluye un código para la versión digital del juego

El paquete que incluye la consola y el control estará a la venta a partir del próximo 2 de octubre, mismo día que sale a la venta Ghost of Yōtei. La disponibilidad de esta edición especial dependerá de la región y, como sucede con este tipo de hardware, su cantidad es limitada. Si tener todo en un solo lugar no es de tu agrado, puedes conseguir el DualSense y las placas, tanto para PS5 Slim como PS5 Pro, por separado.

Recuerda, Ghost of Yōtei, así como el PS5 Slim y DualSense especial, estarán a la venta a partir del 2 de octubre.

Vía: State of Play