Se muestran las últimas ilustraciones de Dragon Ball hechas por Akira Toriyama

El libro de arte incluido en la edición física de Daima, ya disponible en Japón, ha permitido a los fans conocer las últimas ilustraciones realizadas por Toriyama antes de su despedida. El legendario creador participó activamente en el desarrollo visual del anime, dejando diseños detallados del Reino Demoníaco y sus habitantes.

Entre las piezas destacadas se encuentran nuevos personajes, demonios y gigantes, así como una de las que podría ser su última versión de Goku. Estas imágenes, de fuerte carga emocional para los seguidores de la saga, forman parte del legado artístico que Toriyama dejó como despedida a su universo más célebre.

Aquí lo puedes ver:

More Akira Toriyama illustrations that was included in the booklet of the #Daima DVD bundle… pic.twitter.com/rwdAMnwPtc

— DAIMA News 📰 (@DBDaimaNews) July 8, 2025