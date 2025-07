Fecha de la nueva expansión para Pokémon TCG

Con el próximo lanzamiento de Pokémon Legends: Z-A, las Megaevoluciones están de regreso, y no solo en los videojuegos. Por medio de un comunicado oficial, The Pokémon Company ha confirmado que la siguiente expansión del TCG estará enfocada en las Megaevoluciones, y por fin sabemos cuándo es que estas cartas estarán disponibles.

Gracias a su sitio oficial, The Pokémon Company ha confirmado que Megaevolución, la nueva expansión del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon, estará disponible el 26 de septiembre de 2025. Esta será la primera serie en traer de regreso estas transformaciones, las cuales fueron vistos por última vez en la serie Sol y Luna. En la expansión Megaevolución, los jugadores podrán descubrir y coleccionar cartas como Mega-Lucario ex y Mega-Gardevoir ex.

Los jugadores también descubrirán un nuevo estilo artístico en los Pokémon ex Megaevolución de rareza Rara Ultra, que podrían incorporar a la ilustración la silueta de la versión convencional de dicho Pokémon. Asimismo, Megaevolución expandirá las cartas de rareza Rara Ultra más allá de las cartas de Pokémon y de Partidario con la introducción de cartas de Objeto, de Estadio y de Herramienta Pokémon de rareza Rara Ultra.

Estas son algunas de las cartas más destacadas de esta expansión:

10 Pokémon ex Megaevolución

22 Pokémon de rareza Rara Ilustración

22 cartas de Pokémon ex Megaevolución y de Entrenador de rareza Rara Ultra

10 cartas de Pokémon ex Megaevolución y de Partidario de rareza Rara Ilustración Especial

Megaevolución estará disponible en forma de sobres de refuerzo, cajas de Entrenador Élite y diversas colecciones en establecimientos comerciales de todo el mundo. Si no puedes esperar al 26 de septiembre, te dará gusto escuchar que podrás disfrutar de esta expansión a partir del 13 de septiembre al participar en torneos oficiales. Junto a esto, TCG Pokémon Live tendrá estas tarjetas disponibles a partir del 11 de septiembre.

Recuerda, la expansión de Megaevolución para Pokémon TCG estará disponible a partir del 26 de septiembre del 2025. En temas relacionados, filtración revela nueva megaevolución para Pokémon Legends: Z-A. De igual forma, Crocs anuncia colaboración con Pokémon.

Nota del Autor:

Siempre es bueno ver cómo es que Pokémon TCG sigue creciendo. Considerando que una de mis generaciones favoritas es la sexta, me agrada mucho ver cómo es que el concepto de megaevoluciones está de regreso, incluso si esto solo va a durar un par de meses.

Vía: Pokémon