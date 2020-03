La producción de la segunda temporada de The Witcher se detiene

A pesar de que hace un par de días Netflix aseguró que la producción de la segunda temporada de The Witcher no se iba a detener a causa del virus COVID-19, las cosas han cambiado. El día de hoy se ha revelado que, debido al coronavirus, se ha pospuesto la producción de la tan amada serie.

De acuerdo con fuentes cercanas a Deadline, la producción de la segunda temporada se detendrá por dos semanas. Esta decisión tendrá un efecto inmediato, así que por el momento no se está realizando algún trabajo relacionado a esta serie. La pausa será usada para evaluar la forma en que la producción basada en Reino Unido continuará en el futuro.

Este fue el mensaje que compartió la fuente cercana a Deadline:

“Hemos tomado la decisión, efectiva de inmediato, de pausar la producción durante dos semanas durante este momento difícil (…) esto les dará a todos el tiempo de tomar decisiones informadas sobre cómo avanzar. El coronavirus ha planteado problemas desafiantes para todos los que trabajan en producciones para Netflix. Estamos muy agradecidos por todo el trabajo que todos han hecho para mantener a salvo al elenco y al equipo durante esta pandemia”.

Por el momento, la segunda temporada de The Witcher no se ha retrasado y los planes de un lanzamiento para 2021 siguen en marcha. Sin embargo, no se descarta la idea de que, dependiendo de la situación del coronavirus a nivel mundial, una nueva fecha de estreno sea considerada.

En temas relacionados, el actor Idris Elba dio positivo en un examen de coronavirus. De igual forma, debido a la suspensión de juegos de la NBA, una cadena televisiva en Taiwán transmitirá el anime de Slam Dunk en su lugar.

Vía: Deadline