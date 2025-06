Pese a la mixta recepción de la segunda temporada de The Last of Us, la serie sigue en marcha, y HBO está comenzando la producción de la tercera temporada. De esta forma, se ha confirmado que Abby, interpretada por Kaitlyn Dever, será la protagonista de los nuevos capítulos, algo que no debería ser una gran sorpresa para los que ya jugaron The Last of Us Part II.

En un reciente panel de los Emmy, Neil Druckmann y Craig Mazin confirmaron que Abby será la estrella de la tercera temporada. Recordemos que la segunda mitad de The Last of Us Part II nos muestra los eventos de Abby durante los tres días de Seattle. Esto fue lo que comentó Druckmann al respecto:

“Creo que fue bueno emprender ese camino para llegar a HBO y llegar a un lugar que se inclinó por esas decisiones controvertidas, supongo. Pero las decisiones son justo lo que la historia requería, e incluso ahora, me cuesta creer que nos permitieran estructurar la serie de esta manera. Es decir, acabamos de terminar la segunda temporada, y la tercera la protagonizará, alerta de spoiler, Kaitlyn”.

Al respecto, Kaitlyn Dever, quien asistió al panel de forma remota, comentó:

“Supongo que la controversia en torno a Abby nunca me preocupó realmente, simplemente por mi primer encuentro con Craig y Neil, y lo maravillosos y talentosos que son, Nunca me había sentido tan transportado en un set de rodaje. Sé que acabamos de ver el episodio dos, haciendo esa escena en el chalet… Estaba pasando por muchas cosas personalmente, pero fue una de las mejores experiencias que he tenido como actor, simplemente porque realmente se sintió como un trabajo en equipo”.

En The Last of Us Part II, el segundo acto está protagonizado por Abby, mostrando un conflicto alejado de la misión de venganza de Ellie. De esta forma, la tercera temporada nos mostrará mucho de esto, algo que los últimos episodios ya tocaron, pero ahora lo veremos en forma.

Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de estreno para la tercera temporada de The Last of Us, y podría ser hasta el 2027 cuando veamos estos nuevos capítulos. En temas relacionados, esta sería la fecha de estreno de los nuevos capítulos. De igual forma, la segunda temporada de The Last of Us tuvo una baja audiencia.

Nota del Autor:

Considerando que la parte de Abby en The Last of Us Part II tiene menos problemas que la sección de Ellie, y en general tiene una mejor narrativa, espero que lo mismo suceda con la tercera temporada de la serie, y logre resolver muchos de los problemas que vimos en los últimos capítulos.

Vía: Variety