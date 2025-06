Nuevo vistazo a Superman y Lex en la película

Cada vez falta menos para el estreno de Superman el próximo 11 de julio. Si bien muchos quieren ir al cine sin saber absolutamente algo sobre esta película, Warner Bros. se interpone en su camino, puesto que las redes sociales de esta cinta han compartido un nuevo vistazo a este largometraje, en donde vemos a Superman enfrentar a Lex Luthor, cara a cara.

Por medio de sus redes sociales, Warner Bros. compartió un nuevo vistazo de Superman. Aquí podemos admirar a Superman, interpretado por David Corenswet, enfrentando a Lex Luthor, a cargo de Nicholas Hoult. Toda esta escena gira alrededor de Krypto, el cual ha sido secuestrado, y el protagonista quiere encontrar a su amigo a toda costa.

A new clip from James Gunn’s ‘SUPERMAN’ has been released.

In theaters on July 11. pic.twitter.com/sjiVxxOAVF

— The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) June 26, 2025