NBA suspende partidos de la temporada; Taiwán transmite Slam Dunk en su lugar

Debido al virus COVID-19, o coronavirus, la temporada actual de la NBA ha sido suspendido después de que un jugador mostrara síntomas de la infame enfermedad. Esto significa que los fans de este deporte tendrán que esperar hasta que la temporada se reanude para disfrutar de este deporte. Sin embargo, una cadena televisiva de Taiwán ha solucionado este problema transmitiendo episodios del anime Slam Dunk.

Slam Dunk se transmitió originalmente entre 1993 y 1996, y nos presenta la historia de un joven equipo de jugadores con el sueño de convertirse en los mejores deportistas. Tanto el anime como el manga se convirtieron en un éxito internacional, a tal grado de ser considerados una buena alternativa del deporte real en momentos como los que se viven actualmente.

Due to the cancellation of lots of sports by the #coronavirus, the major sports tv channel ELTA in #Taiwan decides to provide #Slamdunk every day during the prime time at 7pm… the most famous basketball anime in my childhood.

Official announcement: https://t.co/s7myAUwDNH pic.twitter.com/XtlYS8PpWI

— Austin H. Wang (@wearytolove) March 14, 2020