Elio está en camino de convertirse en uno de los mayores fracasos de Pixar. La película no solamente tuvo un estreno sin pena ni gloria, sino que su recaudación en taquilla durante su primer fin de semana ha sido peor que Elemental. Lo más triste, es que las reseñas son, generalmente, positivas, dejando en claro que la publicidad no hizo bien su trabajo.

De acuerdo con Variety, Elio logró generar solo $35 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, de los cuales $21 millones corresponden al mercado de Estados Unidos. Esto posiciona a la cinta como uno de los peores estrenos para Pixar en los últimos años. Con un presupuesto de $250 millones de dólares, no hay muchas esperanzas para que esta cinta logre generar mucho dinero para Disney.

En comparación, Elemental, la cual no tuvo una buena recepción crítica en su momento, tuvo un mejor inicio en taquilla, e incluso llegó a generar casi $500 millones de dólares, con lo cual recuperó su inversión y le dio dinero a Disney. Ahora, Elio apenas va comenzando su estancia en los cines, por lo que estos números pueden mejorar conforme pasen las semanas.

El problema es que su competencia es bastante fuerte. No solo How to Train Your Dragon sigue en las salas de cine, sino que 28 Years Later ha llegado a la pantalla grande, y en las próximas semanas podremos disfrutar de Jurassic World: Rebirth, Superman y Fantastic Four: The First Steps, las cuales dominarán la taquilla durante el verano.

Solo nos queda por ver qué tal le irá a Elio en un futuro, pero todo indica a que no será el éxito que Inside Out 2 logró el año pasado. En temas relacionados, así le fue en reseñas a esta cinta. De igual forma, estos son los vasos especiales de Cinépolis y Elio.

Vía: Variety