Idris Elba da positivo a coronavirus

Lamentablemente la lista de casos de contagio del virus COVID-19, o coronavirus, sigue en aumento, y en Hollywood también se han visto afectados por esta enfermedad. Hoy se ha dado a conocer que el actor británico Idris Elba ha dado positivo a una prueba de coronavirus.

El día de hoy el actor de 47 años, quien recientemente participó en la película de Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, compartió un vídeo en donde dio a conocer la noticia. Por el momento Idris Elba no presenta grandes síntomas y todavía no sufre de complicaciones de salud.

Este fue el mensaje que emitió el actor por medio de Twitter

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing ???? No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

