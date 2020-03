Gamescom 2020 sigue en pie pese al coronavirus

A pesar del riesgo por el coronavirus, la organización de Gamescom ha confirmado que el evento sigue en pie y por el momento no hay planes de cancelarlo. No olvidemos que anteriormente, la ESA, agencia detrás del E3, también había anunciado que no se iba a cancelar, pero unos cuantos días después confirmaron que sí se iba a cancelar.

Por medio de Twitter, Gamescom compartió lo siguiente:

A short update on the current situation:

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/nZH3qMMVvj — gamescom (@gamescom) March 16, 2020

“Querida Comunidad, Estamos actualmente recibiendo inquietudes sobre cómo una posible amenaza del coronavirus podría afectar a Gamescom. Nos tomamos muy en serio el tema debido a que la salud de todos los que nos visitan así como de nuestros socios es nuestra máxima prioridad. El 10 de marzo 2020, la ciudad de Colonia prohibió todos los eventos con más de 1,000 asistentes hasta el 10 de abril 2020.Debido a que Gamestop se lleva a cabo a finales de agosto 2020, esta declaración no nos afecta. Sin embargo, por supuesto que seguiremos las recomendaciones de las autoridades correspondientes sobre eventos masivos, evaluarlos de manera cotidiana y tomar decisiones tras una dura consideración. Las preparaciones para Gamescom 2020 continúan según lo planeado para la fecha correspondiente. En caso de que Gamescom se posponga, todos los que compraron sus boletos serán reembolsados a través del portal oficial.”

Fuente: Gamescom