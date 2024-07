Se anuncia Dualsense edición especial de Concord

En estos últimos días PS5 no ha sido la consola más agraciada, sobre todo por la ausencia de títulos exclusivos que no vengan de terceros sino de estudios propios de Sony, y cuando algunos ya veían la luz del día con la beta abierta de Concord, parece que las cosas no han salido muy bien después de todo. Y mientras se arreglan los problemas de cara a esta próximo juego, los fans pueden ir adquiriendo un accesorio que los hará entrar de lleno a este multijugador con microtransacciones.

Se anunció un Dualsense edición especial del juego, eso mediante el Twitter oficial del mismo, este cuenta con vibrantes colores tematizados que hará a los jugadores entrar en inmersión, además será lanzado de momento en la tienda oficial de PlayStation, donde algunos países además de Estados Unidos pueden hacer su encargo.

A vibrant controller for a vibrant universe 🌌

The DualSense Wireless Controller – Concord Limited Edition will be available for players in the U.S. Pre-order now: https://t.co/FJbqc3IEIe pic.twitter.com/3loiOHf2hm

— Concord (@PlayConcord) July 25, 2024