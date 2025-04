Muchos juegos de terceros llegarán a Switch 2 en Game-Key Card

De acuerdo con reportes desde Japón, varios títulos de terceros para la consola híbrida serán distribuidos en el nuevo formato de Game-Key Card. Esto ha generado descontento entre los jugadores que esperaban una experiencia física tradicional.

Aunque títulos como Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, Rune Factory: Guardians of Azume y Story of Season: Grand Bazaar sí se venderán en cartucho completo, la mayoría de los lanzamientos confirmados para Japón utilizarán esta modalidad. Entre los juegos que adoptarán este sistema están Yakuza 0, Street Fighter 6, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess y Sonic x Shadow Generations. En occidente también se ha confirmado que Bravely Default: Flying Fairy Remaster seguirá este formato.

Switch 2 game pre-orders have been up in Japan for a few hours, revealing all physical third-party games (so far—except Cyberpunk 2077) that are not "Nintendo Switch 2 Editions" to be shipping on game-key cards (requires internet to download the full game). pic.twitter.com/vof6GWOk4J

— Gematsu (@gematsu) April 23, 2025