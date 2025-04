Reportan caos en las preventas del Switch 2

Después de un retraso, las preventas del Nintendo Switch 2 comenzaron a primera hora del día de hoy en Estados Unidos. Millones de personas hicieron una fila virtual en Walmart, Best Buy, GameStop, Target y otras tiendas con el objetivo de obtener la siguiente consola de la Gran N, y parece que no todos alcanzaron una de estas codiciadas piezas de hardware.

Durante los primeros minutos, conseguir un Nintendo Switch 2 parecía ser imposible, con filas digitales interminables, sitios que no pudieron soportar el alto número de usuarios y errores que marcaban que las unidades se habían acabado. Los usuarios de Estados Unidos experimentaron un verdadero caos, y nadie sabía qué estaba pasando exactamente.

Trying to buy Mario Kart World alone is crashing the Best Buy site.

Other games you can buy, no problem.

Not Mario Kart. pic.twitter.com/tGZ38VFSpU

— Stealth (@Stealth40k) April 24, 2025