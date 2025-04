Surge nueva estafa con llamadas provenientes de Reino Unido

En la actualidad muchos usan el teléfono para casi todas sus actividades, puesto que en los pequeños aparatos hay mucha tecnología detrás, ya sea con el uso de aplicaciones, entre ellas las de mensajería que pueden ser un arma de doble filo para los usuarios. Y es que los delincuentes también se adaptan a los tiempos que corren, y para eso se logran hacer de los números de personas al azar y tratar de estafar a las personas.

Usuarios en México han comenzado a reportar un aumento en llamadas provenientes del prefijo internacional +44, correspondiente al Reino Unido. Aunque en algunos casos no hay respuesta al contestar o la llamada se corta inmediatamente, expertos advierten que podría tratarse de una modalidad de fraude conocida como wangiri, que se ha extendido globalmente y ahora afecta a miles de personas en el país.

Este tipo de fraude consiste en hacer sonar el teléfono una sola vez para despertar la curiosidad del receptor y provocar que devuelva la llamada. Al hacerlo, el usuario podría ser conectado a una línea de tarificación especial o internacional que genera cargos excesivos y beneficios económicos para los estafadores. Algunas víctimas también han reportado la activación de servicios no solicitados o intentos de robo de datos personales.

Aunque el número parece legítimo al tener un prefijo oficial, los estafadores se valen de este detalle para dar apariencia de confianza. En algunos casos, las llamadas están automatizadas y se repiten a diario desde el mismo número, lo que sugiere el uso de sistemas robotizados para maximizar el alcance del engaño. De hecho, algunos afectados han compartido sus experiencias en redes sociales, alertando sobre la persistencia de este tipo de llamadas.

Especialistas recomiendan no devolver llamadas a números desconocidos, especialmente si provienen del extranjero. También es aconsejable bloquear estos contactos y, en caso de no requerir comunicaciones internacionales, solicitar a la compañía telefónica que desactive este tipo de llamadas. Aunque algunas llamadas desde el prefijo +44 pueden ser legítimas, si no se tiene relación alguna con personas o instituciones en Reino Unido, es mejor tomar precauciones.

Así que lo mejor será usar una aplicación que detecte números maliciosos.

Vía: XTK