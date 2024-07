Rise of the Ronin recibe demo para el PS5

Rise of the Ronin es una de las grandes exclusivas de PlayStation en 2024. Si aún no has tenido la oportunidad de disfrutar de este título, te dará gusto escuchar que ya está disponible un demo del trabajo de Team Ninja, el cual nos permite disfrutar de los primeros momentos de esta aventura.

El demo de Rise of the Ronin ya está disponible en la PlayStation Store, y no es necesario tener una suscripción de PlayStation Plus para disfrutar de esta prueba gratuita. Aquí, todos los jugadores tendrán acceso a los primeros momentos de la aventura, hasta el enfrentamiento contra Gonzo. Una vez que se acabe tu tiempo, podrás transferir toda tu progresión a la versión final si decides comprarla.

Para aquellos que no tuvieron la oportunidad de disfrutar de este título en su momento, Rise of the Ronin en un juego de acción que nos da la oportunidad de explorar un mundo abierto, y una experiencia que muchos tomarán como punto de partida cuando Assassin’s Creed: Shadows esté disponible a finales de este año.

Recuerda, el demo de Rise of the Ronin ya está disponible en la PlayStation Store. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de este juego aquí. De igual forma, Nioh y Ninja Gaiden se conectan con este título.

Nota del Autor:

Rise of the Ronin es uno de los juegos que aún me faltan por jugar de este año, y espero cumplir este cometido en algún punto de los próximos seis meses. Sin embargo, este demo seguramente será algo que logrará convencer a más de una persona de experimentar este título.

Vía: PlayStation Store