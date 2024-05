Ninja Gaiden y Nioh conectan con Rise of The Ronin

Este año salió Rise of the Ronin como una exclusiva de PlayStation 5, el cual es desarrollado por Team Ninja y que no está de más decir, tuvo críticas algo mixtas, pues se esperaba un producto de talla AAA terminó por ser algo menor, pero que aún conserva la calidad del estudio propiedad Koei Tecmo. Y precisamente debido a la empresa de la que viene, la gente se pregunta si el juego tiene conexiones con la saga de Nioh o de Ninja Gaiden, y eso afortunadamente ya tiene respuesta.

Cuando empezaron el desarrollo del juego, platicaron con PlayStation Studios para ver si había una posibilidad de agregar la armadura Iga-Ninja, misma que viene de la franquicia del famoso Ryu Hayabusa, personaje de videojuegos que no tiene una nueva entrega desde hace tiempo. Además se incorporó el estilo de lucha de este héroe de la época de NES, por lo que los más nostálgicos de la saga querrán probar su contenido en forma de armas y poco más.

En cuanto a las conexiones con Nioh, William, el personaje principal de este, aparece como un jefe oculto en Rise of The Ronin. Team Ninja decidió que apareciera al principio de la etapa de planificación, ya que pensaban que sería una sorpresa agradable para aquellos que han jugado la serie. También indican que como el juego se desarrolla a finales del período Edo, cuando las culturas japonesa y occidental comenzaron a mezclarse, y aparecen muchos occidentales como el comodoro Matthew Perry, es lógico de William pueda entrar.

También indican que el efecto de Blade Flash en Rise of the Ronin es el Ki Pulse en Nioh y se puede utilizar Flux y, al mantener presionada la entrada de artes marciales, se puede realizar el movimiento de artes marciales directamente desde cualquier postura sin cambiar. Team Ninja dice que es un estilo difícil de dominar, pero creen que se ha incorporado a la acción al estilo del estudio, por lo que el usuario puede esperar grandes momentos.

Vale la pena decir, que mencionan que no hay conexiones de narrativa ni de universo, pero al menos existen las referencias.

Vía: PS Blog

Nota del autor: A mí me da algo de pena por el pobre Ninja Gaiden, lo último que hemos tenido es una colección que salió física pero para para Asia. Entonces, es momento de que Team Ninja entre en acción para un juego nuevo de la saga.