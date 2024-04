Rise of The Ronin se desempeña muy bien en ventas

Este año las exclusivas de PlayStation están siendo algo escasas, y eso se debe a que los estudios propios de Sony no tienen nada preparado para lanzar en los siguientes meses de 2024, pero eso no significa que los terceros dejarán de apoyar a la marca, y eso lo hemos visto con Final Fantasy VII Rebirth y Rise of The Ronin. Hablando de este último, muchos han pensado que sus ventas no han sido las mejores desde su lanzamiento en marzo, pero parece que las cosas han tomado un camino distinto a esa afirmación.

Mediante una nueva declaración de los resultados financieros por parte de Koei Tecmo, se ha mencionado que las ventas de su último juego ha superado las expectativas que tenían, mencionando que el juego está encaminado a superar a la franquicia de Nioh, la cual a la fecha lleva dos juegos en su haber. Con eso en mente, se ha descartado la teoría de que el juego no serían tan bien aceptado por el hecho de haber sido lanzado tan cerca de otros grandes esperados como Dragon’s Dogma 2.

Vale la pena mencionar, que no se han dado números específicos para este juego, pero si se hacen cálculos, es posible que esté superando las 7 millones de unidades vendidas en los próximos meses, pues es la cifra que alcanzaron los dos lanzamientos de Nioh hasta finales del 2022. Tuvieron lanzamientos para la generación de PS4 y Xbox One, a eso se suman versiones de nueva generación que no tienen mucho tiempo de haber sido lanzadas.

Acá la descripción del juego: