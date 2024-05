Así debutaron Paper Mario: TTYD y Hellblade 2

Esta semana es muy importante para los videojuegos. Senua’s Saga: Hellblade II por parte de Xbox ya está disponible, en solo unos días llegará Paper Mario: The Thousand Year Door al Nintendo Switch. De esta forma, las reseñas de estas dos entregas ya están disponibles, y pintan un panorama positivo para ambas compañías.

Comenzando con el trabajo de Xbox, el más reciente desarrollo de Ninja Theory debutó con una calificación de 82 en Metacritic por parte de la crítica. Si bien muchos han señalado problemas con la duración y la poca variedad de gameplay, el apartado visual y los niveles de producción son reconocidos por todos. Esto fue lo que comentó Eurogamer:

“Hellblade 2 continúa la historia de Senua con gracia, confianza, brutalidad sorprendente y convicción atronadora”.

Por su parte, Game Informer agregó:

“La conclusión de Senua’s Saga: Hellblade II termina con otra nota fuerte y, a pesar de mis reservas iniciales sobre continuar la historia de Senua, me alejé feliz de verla conquistar nuevos monstruos, tanto literales como metafóricos. Me alegra que Ninja Theory haya evitado la tentación de convertir esta fórmula en algo mucho más grande de lo necesario: este no es el God of War de Xbox; es un Hellblade mejor. El primer juego es un ejemplo famoso de que no es necesario ser divertido en el sentido tradicional para resultar atractivo. Esta secuela rocía emociones más atractivas, al mismo tiempo que conserva la narración reflexiva y el arte que pocos juegos triple A poseen”.

Por su parte, Forbes señaló:

“Senua’s Saga: Hellblade 2 es un magnífico juego lleno de las mejores imágenes y actuaciones del reparto de la industria. Tampoco es muy divertido de jugar”.

Del lado de Nintendo tenemos a Paper Mario: The Thousand Year Door en el Switch. En este caso, las reseñas señalan que la remasterización debutó con una calificación de 89 en Metacritic por parte de la crítica, con la mayoría de las opiniones señalando el gran trabajo que se hizo en el apartado visual y sonoro, así como en las mejoras de calidad de vida del título. Esto fue lo que comentó Siliconera al respecto:

“Paper Mario: The Thousand-Year Door es la mejor forma de entrar a Paper Mario y un juego de Switch que todos deberían tener y jugar”.

Por su parte, VGC señaló:

“20 años después de su lanzamiento original, Paper Mario: The Thousand-Year Door sigue siendo un tesoro. Con un guión refrescante y nada parecido a Mario, un reparto memorable y adorable, una jugabilidad atractiva por turnos y más variedad que un concierto promedio de Taylor Swift, el título de GameCube es considerado por muchos como una entrada clásica en el linaje de juegos de rol del plomero”.

De igual forma, IGN comentó:

“Paper Mario finalmente ha regresado a sus raíces de RPG con una nueva versión increíblemente leal y visualmente deslumbrante de The Thousand-Year Door. Todo lo que los fanáticos han estado rogando a Nintendo que traiga de regreso está aquí, incluido un sistema de batalla por turnos deliciosamente variado con elementos satisfactorios en tiempo real y miembros únicos y adorables del grupo que son esenciales tanto para la historia como para la jugabilidad”.

De esta forma, está claro que tanto el trabajo de Xbox como el de Nintendo valen mucho la pena, y aquellos que se den la oportunidad de experimentar estos títulos a lo largo de esta semana, se la pasarán de maravilla. Respecto a nosotros, ya pueden checar nuestra reseña de Senua’s Saga: Hellblade II aquí. De igual forma, esta es nuestra reseña de Paper Mario: The Thousand Year Door.

Nota del Autor:

Si no fuera por otros compromisos, el fin de semana me la pasaría jugando estos dos títulos, pero solo puedo jugar uno, y creo que será Senua’s Saga: Hellblade II. Esta es una experiencia que me emociona, y no puedo esperar para ver cómo termina el viaje de Senua.

Vía: Metacritic