Nintendo banea a usuarios de Switch 2 que usan cartucho pirata

No ha pasado ni un mes del lanzamiento de Switch 2 y hay gente que ya logró piratear la consola de alguna manera, puesto que están utilizando una tarjeta de juego con la capacidad de reproducir cualquier juego de la anterior generación en la consola nueva, lo cual no es moralmente aceptable. Para lanzar un contraataque, la gran N está tomando cartas en el asunto, las cuales quizá son muy severas si tenemos en consideración el precio del dispositivo, el cual no es tan barato.

La empresa ha intensificado su lucha contra la ilegalidad con una nueva medida que afecta directamente a los usuarios. De acuerdo con múltiples reportes, la compañía japonesa ha comenzado a restringir el acceso a internet en consolas donde se ha detectado el uso del cartucho MIG Switch, el dispositivo utilizado para ejecutar copias de juegos, ya sean legales o pirateadas.

El cartucho permite cargar títulos mediante respaldos de juegos comprados o archivos no autorizados. Aunque inicialmente no era compatible con Switch 2, una reciente actualización de firmware habilitó su funcionamiento en el dispositivo. Esto llevó a que varios usuarios comenzaran a utilizarlo, lo que activó las alertas..

Las consolas identificadas con el cartucho muestran un mensaje que advierte: “El uso de los servicios en línea en esta consola está actualmente restringido por Nintendo”. Aunque las cuentas vinculadas a estas consolas no han sido suspendidas, las unidades afectadas han perdido la capacidad de conectarse a los servicios en línea de la compañía.

Por ahora, la empresa no ha emitido un comunicado oficial, pero se espera que mantenga un monitoreo constante sobre la piratería en su nueva plataforma. Switch 2 aún se encuentra en las primeras etapas de su ciclo comercial, pero estas acciones anticipan una política firme de protección contra el uso de hardware o software no autorizado.

Vía: NE

Nota del autor: Qué rápido empezaron a implementar piratería en la consola, es casi un tiempo récord. No sería raro que veamos dentro de algunos meses más el Yuzu 2.