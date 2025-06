Productor de Los Simpson dice que el último capítulo no es canon

Por algunas semanas el estreno más actual de Los Simpson dejó a muchos fans con un sentimiento emotivo, dado que se trató de un episodio en el que uno de los miembros de la familia amarilla ya no está presente, dejando mensajes importantes sobre la hermandad y la unión entre seres queridos. Tener algo así de fuerte dentro de la franquicia les hizo a pensar si realmente el capítulo marca el desarrollo oficial de la historia, o si solo es otro segmento estilo What If? al que ya estamos acostumbrados.

Matt Selman, productor ejecutivo, aclaró que el polémico episodio final de la temporada 36, titulado Estranger Things, en el que se confirma la muerte de Marge, no debe considerarse parte del canon oficial de la serie. Según Selman, la longeva producción animada de Fox “ni siquiera tiene canon”, lo que significa que eventos como estos pueden ser tomados simplemente como ejercicios narrativos independientes.

El episodio, ambientado 35 años en el futuro, generó sorpresa entre los fans al mostrar a la familia lidiando con la pérdida de Marge, una figura central desde el inicio de la serie. Aunque Los Simpson ha jugado en el pasado con saltos temporales hacia el futuro, esta entrega fue particularmente impactante por su tono emocional y su aparente decisión de cerrar el ciclo del personaje. Sin embargo, Selman enfatizó que episodios así son meras especulaciones y fantasías que no afectan la continuidad general.

A lo largo de los años, el show ha mantenido una línea de tiempo flotante, lo que le permite contar historias que contradicen otras sin alterar el núcleo de la serie. Si bien algunas muertes, como las de Maude Flanders o Edna Krabappel, han sido permanentes, la situación de Marge parece distinta. El productor dejó en claro que este tipo de episodios rara vez se mencionan de nuevo y no deben tomarse como desarrollos definitivos.

De hecho, la propia comunidad de fans suele marcar este tipo de entregas como no canónicas en sitios especializados. Ante las declaraciones de Selman, muchos consideran ahora innecesarias esas aclaraciones, pues los propios creadores afirman abiertamente que Los Simpson no sigue una continuidad. “No hay canon”, reiteró el productor. “¡Los Simpson ni siquiera tienen canon!”.

Vía: IGN

Nota del autor: Desde hace mucho tiempo que nada es canónico en Los Simpson, no importa cuántos años pasen, los personajes no aumentan su edad, entonces creo que ya debieron pensar en eso antes. Eso sí, creo que si alguien de los actores de voz muere, se acaba la franquicia.