La agencia espacial confirma qué objeto voló por España

El sábado pasado en Europa se dio un evento bastante fuera de lo común, dado que un supuesto meteorito recorrió la península ibérica, concretamente se vio de manera más notable en países como España y también Portugal, y un video donde se puede ser testigo del hecho se ha vuelto viral en la redes sociales. Y ahora que la información se ha distribuido por todo el mundo, ya lograron desmentir que se trata de un astro de tal magnitud, dado que se representan signos de totalmente lo contrario.

Según la información que ha dado a conocer La Agencia Espacial Europea (ESA), no es un meteorito lo que pasó por los cielos, sino un pequeño fragmento de cometa, y es que se llevó a cabo un estudio en el que analizaron el tamaño del objeto, así como la posible velocidad a la que viajaba, a eso se suma que al final no impactó con la tierra. Este pasó sobre España y Portugal a una velocidad de 45 km/s para despues desintegrarse sobre el océano Atlántico a la altitud de 60 kilómetros.

Acá lo puedes ver:

☄️😍 ESA’s fireball camera in Cáceres, Spain, spotted this stunning meteor last night!

Our Planetary Defence Office are currently analysing the size and trajectory of the object to assess the chance that any material made it to the surface.

Credit: ESA/PDO/AMS82 – AllSky7

— ESA Operations (@esaoperations) May 19, 2024