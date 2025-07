Toy Story regresará a las salas de cine

Pixar actualmente se encuentra trabajando en Toy Story 5. Considerando la extensa historia de esta serie, es muy probable que más de una persona no tuvo la oportunidad de ver las aventuras de Woody y compañía en la pantalla grande. Afortunadamente, quieren remediar esto, por lo que han decidido relanzar Toy Story en los cines.

Si bien podemos disfrutar de las películas de Toy Story en la comodidad de nuestras casas por medio de Disney+, se ha confirmado que la primera gran película de Pixar regresará a los cines el próximo 12 de septiembre. Si bien por el momento esto solo se ha confirmado para Estados Unidos, nada descarta la posibilidad de que esto se replique en otras partes del mundo, como en México.

Mark your calendars! Disney & Pixar’s Toy Story returns to the BIG SCREEN September 12.@strongstufftom pic.twitter.com/bS1rQ3iWie

— Pixar (@Pixar) July 17, 2025