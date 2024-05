XDefiant de Ubisoft inicia con problema de servidores

Este año Ubisoft se ha mantenido lanzando videojuegos dignos de debate, dado que a inicios de 2024 vimos Prince of Persia: The Lost Crown, el cual ha sido aclamado por la crítica especializada pero que no logró vender lo esperado, por su parte tenemos a Skull & Bones, que falló en ambos apartados. Y para seguir con el calendario de salidas, hace poco se lanzó XDefiant, un shooter gratuito que ya se había retrasado por un par de ocasiones.

Ahora el juego que se ha puesto en las aplicaciones digitales, los errores no se han retrasado, con algunos bugs que los usuarios han encontrado constantemente, además de que algunos son expulsados de los servidores de manera aleatoria y acabando con la paciencia de jugadores en el mundo. Esto claramente ha pasado a las redes sociales, con algunas quejas de por medio que la empresa francesa debe tomar en cuenta.

Eso ha llevado a que la propia cuenta de Twitter de la empresa confirme que están conscientes de lo que está pasando, asegurando que ya están trabajando para atender los problemas de emparejamiento y más bugs en las partidas.

We're aware that some players are unable to join a game- please bear with us while we look into servers and matchmaking!

