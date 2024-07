Si algo ha caracterizado a la estrategia de Warner Bros. en el mundo de súper héroes, ha sido la libertad que tienen sus directores para crear obras que no están relacionadas con el universo principal en el que se está trabajando. Este es el caso de The Batman, el cual se desarrolla alejado del DCU que está construyendo James Gunn. Ahora, se ha revelado el nombre oficial que llevan las producciones de Matt Reeves.

En una reciente entrevista con Entertainment Weekly, Matt Reeves, director de The Batman, y Dylan Clark, productor de esta cinta, discutieron el trabajo que han hecho con esta propiedad, y sus planes a futuro. Aquí, el dúo reveló que el universo de The Batman es conocido como “Batman Epic Crime Saga”, o la “Saga del crimen épica de Batman”.

Este pequeño universo solo está conformado por The Batman en este momento, aunque crecerá en un futuro. Para comenzar, se espera que la serie de The Penguin llegue a Max en septiembre de este año, seguido de The Batman 2 en algún punto del 2026. Junto a esto, y para la sorpresa de muchos, Clark también confirmó que ya está en desarrollo una nueva serie para la plataforma de streaming de Warner Bros., aunque es muy temprano para hablar de detalles específicos. Esto fue lo que comentó Clark al respecto:

“Estamos analizando todo este mundo en relación con quién es Batman, los antagonistas que los rodean, todo el crimen que hay que sortear en la ciudad, y tratando de descubrir dónde están las mejores áreas para explorar”.

Más allá de la serie de The Penguin y The Batman 2, por el momento no hay información concreta sobre la forma en la que este universo crecerá en un futuro, pero está claro que hay múltiples proyectos ya en proceso de hacerse realidad, solo es cuestión de esperar a que tomen forma. En temas relacionados, estas fueron las últimas palabras de Kevin Conroy como Batman. De igual forma, este es el primer tráiler de Batman Ninja vs. The Yakuza League.

Nota del Autor:

Es bueno ver que Matt Reeves tiene su pequeño espacio para hacer lo que desee con el personaje, pero no creo que sea tan necesario darle un nombre específico a su trabajo, especialmente uno tan sencillo. No todo tiene que estar catalogado de una forma poco original.

Vía: Entertainment Weekly