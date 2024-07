Últimas palabras de Kevin Conroy como Batman

Para quien no lo sepa, hace algunos meses falleció el actor Kevin Conroy, quien en su tiempo le diera voz al personaje de Batman para la serie de los 90’s, y por mucho tiempo siguió con el personaje en los juegos la saga Arkham, incluyendo el fallido Suicide Squad: Kill The Justice League. Y a pesar de que ha pasado a mejor vida, hay unos proyectos que dejó grabados para que empresas como Warner nos vayan soltando de forma espaciada.

Uno de ellos fue Justice League: Crisis on Infinite Earths, Part Three, en el cual participan varios personajes de la línea de DC, incluyendo a Joker y el propio Batman, con una cita que muchos han considerado la despedida de Kevin Conroy al lado de su colega Mark Hamill. Y es que por años hicieron mancuerna interpretando sus respectivos papeles hasta convertirse en grandes amigos del mundo de la actuación.

Aquí lo puedes ver:

Kevin Conroy’s final performance as Batman.

“I care Joker. About Gotham, about Justice, And if it has to end at least I go out like this… being Batman” pic.twitter.com/IrGzcsrV14

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 16, 2024