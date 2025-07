Steam cuenta con un sistema de intercambio de cartas que, para aquellos que no lo sabían, se pueden intercambiar o vender por dinero real. De esta forma, una persona ideó un plan para conseguir un Steam Deck sin gastar un solo centavo de su dinero, utilizando solo lo que podía conseguir con las tarjetas de Valve y, para la sorpresa de muchos, lo logró en solo unos días.

Un Steam Deck no es barato, con la versión de 256 GB llegando a costar $399 dólares. De esta forma, el usuario conocido como Ringler_SSBM se dio a la tarea de conseguir esta PC portátil utilizando el dinero que podía conseguir al intercambiar y vender las cartas de Steam. Al completar o comprar un juego en esta plataforma, los usuarios reciben una pequeña tarjeta, la cual vale solo unos centavos. Esto significa que son necesarios miles de estos productos virtuales para lograr este objetivo.

LETS GOOOOO WE CROSSED THE PRICE FOR THE BASE MODEL

Heading to the gym for a bit (incline bench and zercher squats) but when I’m back I’ll be catching up with dms/thanking people

Steam makes trade history pretty easy so I can to have a big thank you post or something cooler pic.twitter.com/Pc2EW0DG3g

— The Soverign Netizen (@Ringler_SSBM) February 5, 2025