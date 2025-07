Xbox cancela Perfect Dark y cierra The Initiative

La situación en Xbox va de mal en peor. Hace unas horas se dio a conocer que el 4% de la fuerza laboral de Microsoft, cerca de 9,100 personas, sería despedida. Esto afectó principalmente a Xbox, ocasionando la cancelación de varios proyectos y, para la sorpresa de muchos, el cierre de The Initiative, lo cual también significa que el nuevo Perfect Dark ya no sucederá.

Por medio de un comunicado compartido por Matt Booty, jefe de Xbox Games Studios, para todos sus empleados, el directivo confirmó que Everwild de Rare, Perfect Dark de The Initiative y un proyecto sin anunciar, el cual ha sido señalado como un MMO de ZeniMax Online, ha sido cancelados. Si bien los equipos de Rare y ZeniMax Online se han salvado, The Initiative no tuvo la misma suerte, y el estudio ha cerrado sus puertas. Esto fue lo que comentó Booty al respecto:

“Hemos decidido detener el desarrollo de Perfect Dark y Everwild, así como liquidar varios proyectos no anunciados de nuestro portafolio. Como parte de esto, cerraremos uno de nuestros estudios, The Initiative. Estas decisiones, junto con otros cambios en nuestros equipos, reflejan un esfuerzo más amplio por ajustar prioridades y concentrar recursos para que nuestros equipos alcancen un mayor éxito en un panorama industrial en constante evolución. No tomamos estas decisiones a la ligera, ya que cada proyecto y equipo representa años de esfuerzo, imaginación y compromiso. Nuestra estrategia general de portafolio se mantiene inalterada: crear juegos que entusiasmen a nuestros jugadores, seguir expandiendo nuestras franquicias más importantes y crear nuevas historias, mundos y personajes. Tenemos más de 40 proyectos en desarrollo activo, un impulso continuo en los lanzamientos de títulos este otoño y una sólida cartera de proyectos de cara a 2026”.

Booty ha señalado que actualmente hay más de 40 proyectos en desarrollo, y aquellos que fueron revelados durante el pasado Xbox Games Showcase, como Clockwork Revolution, están a salvo, al menos por el momento. Si bien la compañía ayudará a los desarrolladores de The Initiative en este proceso, los empleados han perdido su trabajo.

The Initiative fue creado en el 2018, pero no fue sino hasta el 2020 que se confirmó que este estudio estaba trabajando en un reboot de Perfect Dark. Aunque muchos se emocionaron, el proyecto se enfrentó a varios problemas, por lo que un equipo externo de Crystal Dynamics tuvo que apoyarlos. El año pasado por fin vimos gameplay de esta entrega, el cual no logró sorprender, pero al menos dejó en claro que el proyecto por fin iba por una buena dirección.

Lamentablemente, nadie verá el resultado final de estos esfuerzos. The Initiative ha cerrado sus puertas, y el reboot de Perfect Dark ha sido cancelado. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la cancelación de Everwild aquí. De igual forma, aquí te contamos más sobre los despidos en Xbox y Microsoft.

Nota del Autor:

Estas son terribles noticias. Xbox y Microsoft no están dispuestos a gastar más dinero en proyectos que no iban por buen camino. Considerando que el nuevo Perfect Dark ya llevaba en desarrollo siete años, por lo menos, está claro que hay un problema de dirección que la compañía necesita solucionar rápidamente.

Vía: Windows Central