Después del éxito de la primera entrega, nos encontramos a poco más de un mes del lanzamiento de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2. De esta forma, SEGA y CyberConnect2 han compartido un nuevo avance de este título, el cual nos da un mejor vistazo a las habilidades especiales de Tanjiro y Nezuko.

El nuevo avance, aunque corto, se enfoca en la nueva mecánica de habilidades especiales dobles, en donde dos personajes combinan sus poderes para realizar un ataque devastador en contra de tu rival. Esto se puede ver claramente con el dúo de Tanjiro y Nezuko, y es muy probable que veamos movimientos similares al combinar diferentes personajes.

Al igual que su antecesor, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 será un juego de peleas de arena, el cual es sencillo de entender, pero requiere de un gran entendimiento para dominar. Además de todos los personajes que vimos en la primera entrega, así como aquellos que llegaron como DLC, este título también contará con peleadores nuevos, por lo que veremos hasta 40 diferentes personajes que estarán a nuestra disposición.

Lo mejor de todo, es que no tendremos que esperar mucho, puesto que Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el 5 de agosto. En temas relacionados, estas son las peleas que veremos en la siguiente película de Demon Slayer. De igual forma, otra película de este anime llegará a los cines antes de Infinity Castle.

Nota del Autor:

Me gustó bastante el primer juego Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, por lo que la secuela luce como una evolución interesante de estos conceptos. Ya quiero disfrutar de esta entrega y re-experimentar la historia de este popular anime.

Vía: SEGA