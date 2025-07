¿Nintendo hará más películas de sus juegos?

En estos momentos sabemos que Nintendo está trabajando junto a Illumination y Sony en la creación de las películas de Super Mario Bros. y The Legend of Zelda. Sin embargo, muchos quieren saber si hay planes para llevar a otras de sus franquicias a la pantalla grande. De esta forma, el presidente de la Gran N por fin ha hablado sobre este tema.

Como parte de su más reciente junta de inversionistas, Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, fue cuestionado ante la posibilidad de producir más películas de sus propiedades. Si bien no comentó algo específico, sí mencionó que seguirán trabajando en esta industria. Esto fue lo que respondió:

“En lugar de licenciar nuestras propiedades a productoras de películas, nos encontramos involucrados activamente en la producción, invirtiendo si es necesario, y procediendo con un sistema que nos permite estar involucrados para asegurar la calidad. En estos momentos, no podemos hablar sobre nuestros planes más allá de la película de The Legend of Zelda, pero actualmente estamos trabajando en varias iniciativas”.

En estos momentos, sabemos que la siguiente película de Super Mario Bros. estará disponible en abril del 2026, seguido de la cinta live action de The Legend of Zelda en mayo del 2027. Más allá de esto, no hay información sobre otros proyectos de este estilo, pero como Furukawa lo ha mencionado, la compañía seguirá explorando su posición en la industria cinematográfica. En temas relacionados, revelan por qué el Switch 2 no se vende por Amazon. De igual forma, presidente de Nintendo habla sobre la vida de su nueva consola.

Nota del Autor:

Considerando todo el potencial que tienen, suena extraño que Nintendo no tenga planes para llevar a Kirby, F-Zero u otra de sus series a la pantalla grande, especialmente con múltiples estudios desean replicar el éxito que fue The Super Mario Bros. Movie.

Vía: Go Nintendo