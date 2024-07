Estos juegos dejan el catálogo de PS Plus

El día e hoy se dieron a conocer noticias positivas para los usuarios de PlayStation, ya que confirmaron los juegos que estarán llegando pronto al catálogo de PS Plus, esto incluye lanzamientos un tanto contemporáneos, así como clásicos que vienen de consolas antiguas como el PSP y PS2. Sin embargo, no todo es para siempre, y también se comentó que juegos se van de este servicio, y seguro muchos echarán de menos cierto software.

Será el próximo 20 de agosto cuando los usuarios dejarán de ver los siguientes juegos:

– Destroy All Humans! 2

– Reprobed

– NBA 2K24 Kobe Bryant Edition

– Need for Speed™ Unbound

– SpellForce III Reforced

– Trials of Mana

