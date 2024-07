TODOS los juegos de PlayStation Plus para julio

Como sucede cada vez que nos acercamos a mediados de mes, PlayStation ha revelado la lista de juegos que formarán parte del servicio de PlayStation Plus para todos los suscriptores de los niveles Extra y Deluxe. En esta ocasión, la lista nos dará la oportunidad de disfrutar de algunas entregas bastante llamativas.

A partir del próximo 16 de julio, todos los usuarios de los niveles Extra y Deluxe de PlayStation Plus podrán disfrutar de títulos como Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion y No More Heroes III. Esta es la lista completa:

Remnant II – Standard Edition | PS5

Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion | PS4, PS5

Mount & Blade II: Bannerlord | PS4, PS5

The Jackbox Party Pack 9 | PS4, PS5

Pathfinder: Wrath of the Righteous | PS4, PS5

No More Heroes 3 | PS4, PS5

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition | PS4

Deadcraft | PS4

Steep | PS4

Por su parte, todos aquellos con la suscripción a Deluxe no solo podrán gozar de esta selección, sino que también tendrán acceso a los siguientes títulos de PlayStation VR y clásicos:

Job Simulator | PS VR2

Summoner | PS4, PS5

Ratchet and Clank Size Matters | PS4, PS5

Jeanne d’Arc | PS4, PS5

Recuerda, todos estos títulos estarán disponibles para todos los usuarios de PlayStation Plus Extra y Deluxe a partir del próximo 16 de julio, y los podrás encontrar hasta nuevo aviso. En temas relacionados, estos son los juegos para PlayStation Plus Essentials en julio.

Nota del Autor:

Esta es una selección bastante interesante. Como fan de No More Heroes, mi recomendación es No More Heroes III. No es un juego perfecto, pero es uno bastante entretenido, y el rendimiento en PlayStation es mucho mejor en comparación con la versión de Switch.

Vía: PlayStation Blog