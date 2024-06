Confirman los juegos de PS Plus para julio

Con julio, a solo unos días de distancia, PlayStation ha confirmado los tres títulos que formarán parte de la selección de Plus para el siguiente mes. En esta ocasión tenemos una selección bastante interesante, con Borderlands 3 como la gran estrella.

A partir del próximo 2 de julio, y hasta el 6 de agosto, todos los usuarios de PlayStation Plus, sin importar la suscripción que tengan, podrán disfrutar de los siguientes tres títulos en PlayStation 4 y PlayStation 5.

Borderlands 3 | PS4, PS5

“Dispara y saquea en una aventura llena de caos. En el extremo más duro de la galaxia se encuentra un grupo de planetas explotados sin piedad por corporaciones militarizadas y repletos de botín y violencia. Este es tu hogar: Borderlands. Ahora, ha surgido un culto enloquecido conocido como Los Niños de la Bóveda y se está extendiendo como una plaga interestelar. Sólo tú tienes los aliados y el arsenal para acabar con ellos. Juega como uno de los cuatro cazadores de bóvedas totalmente nuevos y personalizables, los mejores buscadores de tesoros de Borderlands. Personaliza a tu cazador de bóvedas con las diversas opciones disponibles, y utiliza los distintos árboles de habilidades para adaptar sus capacidades a tu estilo de juego preferido. Juega online con quien quieras en cualquier momento, o bien en modo cooperativo a pantalla dividida, independientemente de tu nivel o del progreso de la misión. Acaba con tus enemigos y enfrenta los desafíos en equipo, y recoge las recompensas que te corresponden solo a ti: nadie se perderá su parte del botín”.

NHL 24 | PS4, PS5

“Siente la intensidad del hockey, ya que NHL 24 de EA Sports te acerca más a la auténtica acción sobre el hielo con una gran variedad de nuevas funciones de juego y modos actualizados. El nuevo motor Exhaust Engine recrea la prisa y la fatiga de los partidos de alta tensión, lo que premia el juego ofensivo prolongado con efectos innovadores. Las habilidades de regate con movimientos de control total renovados y un sistema de pases con visión mejorado amplían tus estrategias momentáneas y te permiten ejecutarlas con precisión absoluta. Forma tu equipo definitivo de NHL 24 y recrea momentos de partidos clásicos y destacados recientes en HUT Moments; además, explora el amplio Mundo de Chel, que ofrece juego cruzado, un EASHL rediseñado y mucho más”.

Among Us | PS4, PS5

“Utiliza el trabajo en equipo, la persuasión y tal vez incluso la traición en este único juego de fiesta en línea… ¡en el espacio! Prepárate para despegar, ¡pero ten cuidado con el Impostor! Completa tareas para mantener la unidad en tu nave espacial y regresar a la civilización, pero mantente alerta porque uno o varios jugadores aleatorios entre la tripulación son Impostores decididos a sabotear la nave y matar a todo el mundo. Corresponde a los humanos restantes terminar sus tareas e identificar a los Impostores para expulsarlos al abismo. ¡Pero cuidado! Los Impostores utilizarán todos los trucos que puedan para convencer a los demás de que son compañeros de tripulación, así que no creas todo lo que te digan. ¡Aclara tu coartada o podrías ser expulsado injustamente!”

Junto a esto, te recordamos que tienes hasta el 1 de julio para agregar SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake, AEW Fight Forever y Streets of Rage 4 a tu librería. A partir del 2 de julio y hasta el 6 de agosto, todos los usuarios de PlayStation Plus pueden descargar Borderlands 3, NHL 24 y Among Us sin costo adicional. En temas relacionados, la media física de PlayStation podría desaparecer. De igual forma, los Pulse Elite llegan a México.

Nota del Autor:

Borderlands 3 es un gran juego, y sus expansiones parece que siempre están en descuento. Esta no es una oferta tan grande, pero Among Us también es una gran opción para jugar con tus amigos, mientras que NHL 24 es para todos los fans de los juegos de deportes.

Vía: PlayStation Blog