Aunque el último capítulo del anime de Attack on Titan llegó a nuestras manos hace dos años, MAPPA sigue encontrando formas de entregarnos esta conclusión una y otra vez. A finales del 2024 llegó a los cines Attack on Titan: THE LAST ATTACK, película que combina los últimos episodios de esta adaptación, y ahora se ha revelado que esta producción ya está disponible en Crunchyroll.

Así es, en estos momentos, todos los fans de la obra de Hajime Isayama ya pueden disfrutar de Attack on Titan: THE LAST ATTACK en Crunchyroll. La cinta, además de incluir los capítulos de THE FINAL CHAPTERS Special 1 y Special 2, también tiene un par de escenas adicionales en donde versiones modernas de los protagonistas van al cine a ver este trabajo, algo bastante meta.

Pese a que la obra de Attack on Titan es alabada por casi todos los fans del anime, muchos han señalado que la forma en la que MAPPA trabajó el final de esta adaptación dejó mucho a desear. Esta no es una crítica en contra de la calidad de esta producción, sino la forma en la que estos últimos capítulos fueron distribuidos.

En lugar de tener un calendario de lanzamientos tradicional, con un nuevo capítulo cada semana, MAPPA tardo meses trabajando en un par de especiales de una hora, algo que arruinó el ritmo de esta obra y afectó su presencia mediática. Afortunadamente, el trabajo ha llegado a su fin, y si no has tenido la oportunidad de ver Attack on Titan, este es el momento perfecto para hacerlo.

Te recordamos que Attack on Titan: THE LAST ATTACK ya está disponible en Crunchyroll. En temas relacionados, te explicamos el final del anime. De igual forma, te decimos dónde disfrutar de esta adaptación en español latino.

Vía: Crunchyroll